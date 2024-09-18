Супутники NASA фіксують масштабну пожежу під Твер'ю. У РНБО розкрили, що там зберігалося

Російська сторона офіційно ніяк не прокоментувала можливу НП на великому складі з БК

Вибухи у Тверській області (Фото: російські Telegram-канали)

Супутники NASA зафіксували сплеск теплової активності у Тверській області, де, ймовірно, горить склад, на якому зберігаються російські ракети. Є інформація, що вогонь охопив 107 арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління.

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На порталі NASA в районі міста Торопець відображено вогнища пожеж. Супутникові знімки оновлюються що три години завдяки спеціальним датчикам та показують активні пожежі та теплові аномалії.

Розташування міста Торопець з Google-карт збігається з даними порталу.

У 2018 році у Торопці почали будувати склад для комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів. Він може вмістити до 240 тонн боєприпасів. За даними російських пропагандистів, там розташовано 107 арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління.

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Національній раді безпеки і оборони Андрій Коваленко, росіяни могли зберігати на складі ракети різних типів.

"На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до "Град", С-300 і С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандеру" і починали створювати запас північнокорейських KN23", — написав він у Telegram.

Місцева влада Тверської області, а також військове командування РФ поки що ніяк не прокоментувало цю інформацію.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ранкові вибухи у Тверській області: "Демілітаризація Росії необхідна для припинення терору".

Вибухи у Тверській області почалися близько 3:00 18 вересня. Губернатор заявив, що регіон нібито атакували БпЛА, й оголосив часткову евакуацію з Торопця.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах мешканці діляться знімками наслідків вибуху у Торопці. В одній із квартир винесло вікно вибуховою хвилею.