У Краснодарському краї РФ після атаки дронів горить і детонує склад БК – відео

Російський рятувальник (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 21 вересня безпілотники атакували Краснодарський край Росії, унаслідок чого почалась пожежа та детонація, ймовірно, на складі боєприпасів. Про це повідомили місцева влада та російські пабліки. Відповідні відео розповсюджують в соціальних мережах.

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Очільник Тихорецького району Краснодарського краю Анатолій Перепєлін повідомив, що районний центр атакували дрони.

Згодом губернатор регіону Веніамін Кондратьєв написав, що сили протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби нібито подавили два безпілотники. Але, за його словами, через падіння уламків одного з них почалась пожежа і детонація вибухонебезпечних предметів.

"Наразі з метою безпеки проводиться тимчасова евакуація мешканців селища, що розташоване поряд із місцем загоряння, до найближчих населених пунктів. У Тихорецьку розгорнуть пункт тимчасового розміщення", – написав Кондратьєв.

Telegram-канал ASTRA із посиланням на місцевих мешканців пише, що горить склад боєприпасів у селищі Кам'яний Тихорецького району.

Обережно: на відео ненормативна лексика.

У ніч проти 18 вересня влада Тверської області скаржилась на атаку безпілотників. Губернатор регіону Руденя заявляв, що нібито через падіння уламків почалася пожежа. У місцевих пабліках писали про влучання у склад БК.

Супутники NASA зафіксували сплеск теплової активності у Тверській області, де горить склад, на якому зберігаються російські ракети.

Згодом співрозмовник LIGA.net в СБУ підтвердив влучання в склад боєприпасів у Тверській області.

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