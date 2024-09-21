З'явився супутниковий знімок Тихорецька – палає на складі та поряд з аеродромом

Генштаб повідомляв, що в момент удару на арсеналі був черговий ешелон, який доставив щонайменше 2000 тонн боєприпасів, зокрема й з КНДР

Північнокорейський комплекс з ракетою KN-23 (Ілюстративне фото: пропагандистські ресурси)

На супутниковому знімку видно, що тривають пожежі на складі боєприпасів та поряд з військовим аеродромом у Тихорецькому районі Краснодарського краю РФ. Відповідну світлину опублікував проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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На знімку з супутника Sentinel-2 за 21 вересня видно наслідки нічної української атаки на арсенал боєприпасів – там триває пожежа.

Продовжує горіти й поряд з військовим аеродромом міста Тихорецька, що неподалік від складу боєприпасів.

Фото: Telegram Схеми

Пообіді Генеральний штаб ЗСУ підтвердив: Сили оборони уразили два російські військові арсенали у Краснодарському краї та Тверській області. За даними військових, у момент удару у Тихорецьку перебував черговий ешелон, котрий доставив щонайменше 2000 тонн боєприпасів, зокрема й з Північної Кореї.

Вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) повідомляв, що з осені 2023 року і до січня 2024-го спостерігалося різке зростання активності на Тихорецькому та Моздокському складах боєприпасів. У квітні цього року експерти припускали, що Тихорецьке сховище продовжуватиме виконувати функції стратегічно важливого складу, котрий обслуговує постачання боєприпасів Північної Кореї до РФ для її війни проти України в осяжному майбутньому.

У жовтні 2023-го низка журналістів США заявляли про інформацію від Білого дому, що КНДР передала Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів – їх доставили якраз до Тихорецька.

Фото: X / Laura Rozen

Вночі та вранці про дронову атаку, пожежу та детонацію на складі боєприпасів у Краснодарському краї повідомляли російські ресурси — вони ж публікували відео з вибухами й полум'ям.

Співрозмовник LIGA.net в СБУ повідомив, що дрони спецслужби уразили арсенал у Тверській області з артилерійськими боєприпасами та ракетами для систем "Іскандер та "Точка-У".

Також він додав, що дрони відомства вдарили по інфраструктурі військового аеродрому Шайковка у Калузькій області.

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