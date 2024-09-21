Не тільки арсенал. Дрони СБУ вразили інфраструктуру аеродрому Шайковка, де стоять Ту-22М – джерело

Після прильотів БпЛА по арсеналу у Тверській області розпочалася детонація – і фіксується п'ять осередків пожеж, заявив співрозмовник LIGA.net

Ілюстративне фото: СБУ

Вночі 21 вересня дрони Служби безпеки України уразили арсенал у Тверській області з артилерійськими боєприпасами та ракетами для систем "Іскандер та "Точка-У", а також вдарили по інфраструктурі військового аеродрому Шайковка у Калузькій області. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в СБУ.

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Безпілотники вдарили по 23-му арсеналі головного артилерійського управління Міноборони РФ поблизу від населеного пункту Октябрський у Тверській області – там було артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У", повідомив співбесідник.

За його даними, після прильотів БпЛА на цьому складі розпочалася детонація – і фіксується п'ять осередків пожеж.

До того ж дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому Шайковка у Калузькій області – там дислокуються літаки стратегічної авіації Ту-22М, котрі регулярно б'ють по Україні, зазначив співрозмовник.

"СБУ разом з усіма Силами оборони системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал у Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу – одного із важливих логістичних пунктів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон "падіння уламків" – в самому розпалі", – зауважив співбесідник зі спецслужби.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари по двох арсеналах у Росії: окрім об'єкта у Тверській області, Сили оборони уразили й склад "Тихорецьк" на півдні Росії.

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У ніч проти 18 вересня влада Тверської області скаржилась на атаку безпілотників. Губернатор регіону Руденя заявляв, що нібито через падіння уламків почалася пожежа. У місцевих пабліках писали про влучання у склад БК.

Супутники NASA зафіксували сплеск теплової активності у Тверській області, де палав склад, на якому зберігаються російські ракети.

Згодом співрозмовник LIGA.net в СБУ підтвердив влучання в склад боєприпасів у Тверській області.

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