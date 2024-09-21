"2000 тонн боєприпасів та ракети з КНДР". Сили оборони уразили два військові арсенали та РЛС у Росії

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження "Тихорецька" у Краснодарському краї та арсеналу у Тверській області

Випробування північнокорейської ракети KN-23 у 2019 році (Ілюстративне фото: відкриті джерела)

Сили оборони уразили два російські військові арсенали у Краснодарському краї та Тверській області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Вночі 21 вересня захисники завдали вогневе ураження по арсеналу "Тихорецьк" у Краснодарському краї – об'єкт входить у трійку найбільших баз зберігання РФ та є одним із ключових у логістичній системі військ загарбників, зауважують військові.

За їх даними, у момент удару на території арсеналу перебував черговий ешелон, котрий доставив щонайменше 2000 тонн боєприпасів, зокрема й з Північної Кореї.

До того ж була атакована радіолокаційна станція "Подлет", яка виявляла повітряні цілі у напрямку арсеналу, зазначає Генштаб.

А окрім цього, Служба безпеки України вдарила по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління Міністерства оборони Росії поблизу населеного пункту Октябрській у Тверській області, пишуть військові.

Пожежі та детонація зафіксовані у районах обох військових арсеналів, акцентують у повідомленні.

Бойові завдання у взаємодії успішно виконали Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій ЗСУ, СБУ та інші підрозділи Сил оборони, підсумовує Генштаб.

Раніше про дронову атаку, пожежу та детонацію на складі боєприпасів у Краснодарському краї повідомляли російські ресурси — вони ж публікували відео з вибухами й полум'ям.

У ніч проти 18 вересня влада Тверської області скаржилась на атаку безпілотників. Губернатор регіону Руденя заявляв, що нібито через падіння уламків почалася пожежа. У місцевих пабліках писали про влучання у склад БК.

Супутники NASA зафіксували сплеск теплової активності у Тверській області, де горів склад з російськими ракетами.

Згодом співрозмовник LIGA.net в СБУ підтвердив влучання в склад боєприпасів у Тверській області.

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