Група Головного управління розвідки Міністерства оборони спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та вдарили по російській радіолокаційній системі "Подльот" за 700 млн рублів. Про це повідомили в ГУР та опублікували відповідне відео.

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За даними ГУР, успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс.

Вказану систему ворог використовував для виявлення та передавання координат цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400, зазначили розвідники.



У розвідці акцентували, що радіолокаційна станція "Подльот" – порівняно нова російська розробка: на озброєння армії держави-агресора її почали постачати 2015 року. Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад $5 млн.

26 квітня ГУР спалило російський багатоцільовий гелікоптер Ка-32. Він був на московському міжнародному аеродромі "Остафьєво".

Співрозмовник LIGA.net у розвідці розповів, що це була складна операція, адже ціль була у глибокому тилу на охоронюваному режимному об'єкті.

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