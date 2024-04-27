Группа Главного управления разведки Министерства обороны совместно с военнослужащими 15 ОБрАР "Черный лес" обнаружили и ударили по российской радиолокационной системе "Подлет" за 700 млн рублей. Об этом сообщили в ГУР и опубликовали соответствующее видео.

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По данным ГУР, успешное огневое поражение нанесли по антенно-фидерной установке и дизельной станции, которая питала комплекс.

Указанную систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400, отметили разведчики.

В разведке акцентировали, что радиолокационная станция "Подлет" – сравнительно новая российская разработка: на вооружение армии государства-агрессора ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей или более $5 млн.

26 апреля ГУР сожгла российский многоцелевой вертолет Ка-32. Он находился на московском международном аэродроме "Остафьево".

Собеседник LIGA.net рассказал, что это была сложная операция, ведь цель была в глубоком тылу на охраняемом режимном объекте.

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