Радиолокационная система "Подлет" $5 млн: разведка поразила вражеское оружие – видео
Группа Главного управления разведки Министерства обороны совместно с военнослужащими 15 ОБрАР "Черный лес" обнаружили и ударили по российской радиолокационной системе "Подлет" за 700 млн рублей. Об этом сообщили в ГУР и опубликовали соответствующее видео.
По данным ГУР, успешное огневое поражение нанесли по антенно-фидерной установке и дизельной станции, которая питала комплекс.
Указанную систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400, отметили разведчики.
В разведке акцентировали, что радиолокационная станция "Подлет" – сравнительно новая российская разработка: на вооружение армии государства-агрессора ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей или более $5 млн.
- 26 апреля ГУР сожгла российский многоцелевой вертолет Ка-32. Он находился на московском международном аэродроме "Остафьево".
- Собеседник LIGA.net рассказал, что это была сложная операция, ведь цель была в глубоком тылу на охраняемом режимном объекте.
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