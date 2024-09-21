"2000 тонн боеприпасов и ракеты из КНДР". Силы обороны поразили два военных арсенала РФ

Генштаб ВСУ подтвердил поражение "Тихорецка" в Краснодарском крае и арсенала в Тверской области

Испытание северокорейской ракеты KN-23 в 2019 году (Иллюстративное фото: открытые источники)

Силы обороны поразили два русских военных арсенала в Краснодарском крае и Тверской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Ночью 21 сентября защитники нанесли огненное поражение по арсеналу "Тихорец" в Краснодарском крае – объект входит в тройку крупнейших баз хранения РФ и является одним из ключевых в логистической системе войск захватчиков, отмечают военные.

По их данным, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, доставивший не менее 2000 тонн боеприпасов, в том числе из Северной Кореи.

К тому же, была атакована радиолокационная станция "Подлет", которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала, отмечает Генштаб.

Кроме того, Служба безопасности Украины ударила по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления Министерства обороны России вблизи населенного пункта Октябрьской в Тверской области, пишут военные.

Пожар и детонация зафиксированы в районах обоих военных арсеналов, акцентируют внимание в сообщении.

Боевые задачи во взаимодействии успешно выполнили Силы беспилотных систем, Силы специальных операций ВСУ, СБУ и другие подразделения Сил обороны, заключает Генштаб.

Ранее о дроновой атаке, пожаре и детонации на складе боеприпасов в Краснодарском крае сообщали российские ресурсы — они же публиковали видео с взрывами и пламенем.

В ночь на 18 сентября власти Тверской области жаловались на атаку беспилотников. Губернатор региона Руденя заявлял, что якобы из-за падения обломков начался пожар. В местных пабликах писали о попадании в склад БК.

Спутники NASA зафиксировали всплеск тепловой активности в Тверской области, где горел склад с российскими ракетами.

Впоследствии собеседник LIGA.net в СБУ подтвердил попадание в склад боеприпасов в Тверской области.

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