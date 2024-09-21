Дроны СБУ поразили инфраструктуру аэродрома Шайковка, где стоят Ту-22М – источник

А после прилетов БпЛА по арсеналу в Тверской области началась детонация – и фиксируется пять очагов пожаров, заявил собеседник LIGA.net

Иллюстративное фото: СБУ

Ночью 21 сентября дроны Службы безопасности Украины поразили арсенал в Тверской области с артиллерийскими боеприпасами и ракетами для систем "Искандер и Точка-У", а также ударили по инфраструктуре военного аэродрома Шайковка в Калужской области, сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.

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Беспилотники ударили по 23-му арсеналу главного артиллерийского управления Минобороны РФ вблизи населенного пункта Октябрьский в Тверской области – там было артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У", сообщил собеседник

По его данным, после прилетов БпЛА на этом складе началась детонация – и фиксируется пять очагов пожаров.

К тому же дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома Шайковка в Калужской области – там дислоцируются регулярно бьющие по Украине самолеты стратегической авиации Ту-22М, отметил собеседник.

"СБУ вместе со всеми Силами обороны системно уменьшает ракетно-артиллерийский потенциал врага. На этой неделе мы уже взорвали большой арсенал в Торопце Тверской области. Сегодня пришел черед следующего по размерам склада – одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине. Сезон "падения обломков" – в самом разгаре", – заметил собеседник из спецслужбы.

Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил удары по двум арсеналам в России: кроме объекта в Тверской области, Силы обороны поразили и склад в "Тихорецке" на юге России.

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В ночь на 18 сентября власти Тверской области жаловались на атаку беспилотников. Губернатор региона Руденя заявлял, что якобы из-за падения обломков начался пожар. В местных пабликах писали о попадании в склад БК.

Спутники NASA зафиксировали всплеск тепловой активности в Тверской области, где горел склад, на котором хранятся российские ракеты.

Впоследствии собеседник LIGA.net в СБУ подтвердил попадание в склад боеприпасов в Тверской области.

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