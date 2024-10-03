Появился спутниковый снимок аэродрома РФ "Борисоглебск", пораженного украинскими дронами
Появился спутниковый снимок российского аэродрома "Борисоглебск" во Воронежской области после удара украинских беспилотников. Соответствующие фотографии опубликовала российская служба американского Радио Свобода.
СМИ опубликовало фото до и после удара: на последнем видны следы пожаров рядом с посадочными полосами аэродрома. Однако качество изображения не позволяет оценить другие поражения на объекте, поэтому полностью оценить последствия атаки можно будет только после появления других фотографий.
Ранее собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины сообщил, что в ночь на 3 октября беспилотники Сил обороны поразили аэродром "Борисоглебск".
По его данным, дроны СБУ, Сил специальных операций ВСУ и других составляющих Сил обороны атаковали склады с управляемыми авиационными бомбами, стоянки самолетов Су-35 и Су-34, а также места хранения авиационного горючего.
Спутниковый мониторинг фиксировал четыре очага пламени на территории объекта оккупантов, подчеркивал собеседник.
- Это не первый удар по "Борисоглебску". В ночь на 14 августа 2024 года собеседник LIGA .net сообщил, что СБУ атаковала четыре аэродрома страны-агрессора: "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".
- Впоследствии проект "Схемы" показал фото со спутника последствий удара по "Борисоглебску": было видно, что украинские дроны поразили северо-западную часть аэродрома, разрушив несколько ангаров.