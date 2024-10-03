Появился спутниковый снимок аэродрома РФ "Борисоглебск", пораженного украинскими дронами

По меньшей мере видны следы пожаров рядом с посадочными полосами аэродрома

Пожар на "Борисоглебске" в ночь на 3 октября (Фото: источник LIGA.net)

Появился спутниковый снимок российского аэродрома "Борисоглебск" во Воронежской области после удара украинских беспилотников. Соответствующие фотографии опубликовала российская служба американского Радио Свобода.

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СМИ опубликовало фото до и после удара: на последнем видны следы пожаров рядом с посадочными полосами аэродрома. Однако качество изображения не позволяет оценить другие поражения на объекте, поэтому полностью оценить последствия атаки можно будет только после появления других фотографий.

Фото до атаки: Telegram Радио Свобода

Фото после атаки: Telegram Радио Свобода

Ранее собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины сообщил, что в ночь на 3 октября беспилотники Сил обороны поразили аэродром "Борисоглебск".

По его данным, дроны СБУ, Сил специальных операций ВСУ и других составляющих Сил обороны атаковали склады с управляемыми авиационными бомбами, стоянки самолетов Су-35 и Су-34, а также места хранения авиационного горючего.

Спутниковый мониторинг фиксировал четыре очага пламени на территории объекта оккупантов, подчеркивал собеседник.