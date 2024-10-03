Под ударом склады с КАБами. Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск" – источник

Под ударом – склад с управляемыми авиабомбами, стоянки самолетов и места хранения топлива

Российский аэродром (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 3 октября беспилотники Сил обороны поразили аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Службе безопасности Украины.

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Он рассказал, что ночью дроны СБУ, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и других Сил обороны атаковали склады с управляемыми авиационными бомбами, стоянки самолетов Су-35 и Су-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме "Борисоглебск".

Собеседник отметил, что оттуда враг активно бомбит КАБами украинские территории. Он добавил, что россияне писали в социальных сетях о работе противовоздушной обороны, пролетах большого количества беспилотников и мощных взрывах, а также пожаре в районе местного аэродрома.

Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории объекта оккупантов, подчеркнул он.

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net