Під ударом склади з КАБами. Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ" – джерело

Під ударом – склад із керованими авіабомбами, стоянки літаків та місця зберігання пального

Російський аеродром (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 3 жовтня безпілотники Сил оборони уразили аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Службі безпеки України.

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Він розповів, що вночі дрони СБУ, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та інших Сил оборони атакували склади з керованими авіаційними бомбами, стоянки літаків Су-35 і Су-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ".

Співрозмовник зазначив, що звідти ворог активно бомбить КАБами українські території. Він додав, що росіяни писали в соціальних мережах про роботу протиповітряної оборони, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому.

Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території об’єкта окупантів, наголосив він.

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net