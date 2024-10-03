Під ударом склади з КАБами. Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ" – джерело
У ніч проти 3 жовтня безпілотники Сил оборони уразили аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Службі безпеки України.
Він розповів, що вночі дрони СБУ, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та інших Сил оборони атакували склади з керованими авіаційними бомбами, стоянки літаків Су-35 і Су-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ".
Співрозмовник зазначив, що звідти ворог активно бомбить КАБами українські території. Він додав, що росіяни писали в соціальних мережах про роботу протиповітряної оборони, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому.
Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території об’єкта окупантів, наголосив він.
- В ніч проти 14 серпня 2024 року співрозмовник LIGA.net повідомив, що СБУ атакувала чотири аеродроми країни-агресора: "Воронеж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглєбськ".
- Згодом проєкт "Схеми" показав супутникові фото наслідків удару по російському аеродрому "Борисоглєбськ".