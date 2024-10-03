Сили оборони вдарили ракетами ATACMS по російській РЛС "Небо-М" вартістю $100 млн
Сили оборони уразили ракетами російську радіолокаційну станцію "Небо-М". Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали успішного удару балістичними ракетами ATACMS по російській радіолокаційній станції. Її знищення суттєво знижує здатність окупантів виявляти, відстежувати й перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.
У Генштабі зазначили, що РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів.
За наявною інформацією, у росіян залишилося лише 10 справних систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад $100 млн.
Військові наголосили, що знищення цієї станції створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.
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