Сили оборони уразили військовий арсенал РФ "Котлубань"
Сили оборони уразили російський військовий арсенал "Котлубань" у Волгоградській області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
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Уночі 29 вересня українські захисники завдали ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння загарбників, що знаходиться біля селища Котлубань у Росії, пишуть військові.
За їхньою інформацією, напередодні удару до цього арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.
І хоча військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, але українські підрозділи успішно виконали бойове завдання - і на території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів, акцентує Генштаб.
Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та Служби безпеки України.
Раніше співрозмовник LIGA.net у розвідці повідомив, що 120 українських безпілотників атакували арсенал зберігання ракет та боєприпасів у Волгоградській області. Відстань від України до Котлубані – понад 600 км.
- Спочатку у ніч проти 18 вересня влада Тверської області РФ скаржилась на атаку безпілотників. Губернатор регіону заявляв, що нібито через падіння уламків почалася пожежа. У місцевих пабліках писали про влучання у склад БК.
- Супутники NASA зафіксували сплеск теплової активності у Тверській області. Згодом співрозмовник LIGA.net в СБУ підтвердив влучання в склад боєприпасів з ракетами та КАБами. А ще удар по цьому арсеналу спричинив вибух
потужністю землетрусу – поштовхи магнітудою 2,8 бала зафіксувало норвезьке моніторингове агентство NORSAR.
- 21 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили два російські військові арсенали у Краснодарському краї та Тверській області. Співрозмовник LIGA.net в СБУ повідомив, що дрони відомства також вдарили по інфраструктурі військового аеродрому Шайковка у Калузькій області.
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