Сили оборони уразили військовий арсенал РФ "Котлубань"

За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами

Ілюстративне фото: ЗСУ

Сили оборони уразили російський військовий арсенал "Котлубань" у Волгоградській області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Уночі 29 вересня українські захисники завдали ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння загарбників, що знаходиться біля селища Котлубань у Росії, пишуть військові.

За їхньою інформацією, напередодні удару до цього арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.

І хоча військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, але українські підрозділи успішно виконали бойове завдання - і на території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів, акцентує Генштаб.

Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та Служби безпеки України.

Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше співрозмовник LIGA.net у розвідці повідомив, що 120 українських безпілотників атакували арсенал зберігання ракет та боєприпасів у Волгоградській області. Відстань від України до Котлубані – понад 600 км.

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