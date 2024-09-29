120 українських дронів атакували склад БК у Волгоградській області Росії – джерело

Йдеться про арсенал у населеному пункті Котлубань

Волгоградська область (Ілюстративне фото: Wikipedia)

У ніч проти 29 вересня українські безпілотники атакували арсенал зберігання ракет та боєприпасів у Волгоградській області Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

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За його словами, атака на склад – спільна операція Головного управління розвідки Міністерства оборони, Збройних Сил України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки.

Дрони атакували склад у населеному пункті Котлубань, на якому зберігалися ракети, боєприпаси й вибухові матеріали першого розряду.

Арсенал був атакований близько 02:30 за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі – понад 600 км.

Співрозмовник із посиланням на публікації в російських пабліках додав, що в районі влучання було чутно вибухи, після чого розпочалася масштабна пожежа.

У ніч проти 29 вересня у низці російських регіонів лунали вибухи. Місцева влада скаржиться на атаки безпілотників, унаслідок яких виникли пожежі. Водночас Міністерство оборони держави-агресора повідомило, що нібито сили протиповітряної оборони перехопили й знищили 125 дронів.

Фото: Telegram-канал ASTRA

Фото: Telegram-канал ASTRA

У ніч проти 18 вересня влада Тверської області скаржилась на атаку безпілотників. Губернатор регіону Руденя заявляв, що нібито через падіння уламків почалася пожежа. У місцевих пабліках писали про влучання у склад БК.

Супутники NASA зафіксували сплеск теплової активності у Тверській області, де горить склад, на якому зберігаються російські ракети.

Згодом співрозмовник LIGA.net в СБУ підтвердив влучання в склад боєприпасів у Тверській області.

в СБУ підтвердив влучання в склад боєприпасів у Тверській області. 21 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили два російські військові арсенали у Краснодарському краї та Тверській області.

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