120 украинских дронов атаковали склад БК в Волгоградской области России – источник

Речь идет об арсенале в населенном пункте Котлубань

Волгоградская область (Иллюстративное фото: Wikipedia)

В ночь на 29 сентября украинские беспилотники атаковали арсенал хранения ракет и боеприпасов в Волгоградской области России. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

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По его словам, атака на склад – совместная операция Главного управления разведки Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки.

Дроны атаковали склад в населенном пункте Котлубань, на котором хранились ракеты, боеприпасы и взрывчатые материалы первого разряда.

Арсенал был атакован около 02:30 с помощью 120 ударных дронов-камикадзе разных типов украинского производства. Расстояние до цели – более 600 км.

Собеседник со ссылкой на публикации в российских пабликах добавил, что в районе попадания были слышны взрывы, после чего начался масштабный пожар.

В ночь на 29 сентября в ряде российских регионов раздавались взрывы. Местные власти жалуются на атаки беспилотников, в результате которых возникли пожары. В то же время Министерство обороны государства-агрессора сообщило, что якобы силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 125 дронов.

Фото: Telegram-канал ASTRA

Фото: Telegram-канал ASTRA

В ночь на 18 сентября власти Тверской области жаловались на атаку беспилотников. Губернатор региона Руденя заявлял, что якобы из-за падения обломков начался пожар. В местных пабликах писали о попадании в склад БК.

Спутники NASA зафиксировали всплеск тепловой активности в Тверской области, где горит склад, на котором хранятся российские ракеты.

Собеседник LIGA.net в СБУ подтвердил попадание в склад боеприпасов в Тверской области.

в СБУ подтвердил попадание в склад боеприпасов в Тверской области. 21 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны поразили два российских военных арсенала в Краснодарском крае и Тверской области.

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