Россияне жалуются на атаку дронов: в регионах гремели взрывы и вспыхнули пожары – видео

Российский спасатель (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 29 сентября в ряде российских регионов раздавались взрывы. Местные власти жалуются на атаки беспилотников, в результате которых возникли пожары. Соответствующие видео распространяются в социальных сетях.

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Взрывы были слышны в городе Ейск Краснодарского края. Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей сообщил, что они прогремели в районе военного городка и аэродрома.

В то же время губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал, что в селе Шабельское Щербиновского района беспилотник якобы врезался в дерево и взорвался. Травмированных в результате инцидента, по его словам, нет. Информацию о взрывах в Ейске Кондратьев не прокомментировал.

Также ночью взрывы гремели в Ростовской области. В частности, они были слышны в Цимлянске и Волгодонске.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Азовском районе якобы в результате падения обломков дрона загорелась сухая трава.

"Пострадавших и разрушений на земле, по предварительным данным, нет", – написал Голубев и добавил, что в небе над регионом якобы были уничтожены 18 беспилотников. В то же время в местных пабликах распространяются видео пожаров в Ростовской области.

Об атаке дронов и последующем пожаре сообщили также жители Волгоградской области. Telegram-канал ASTRA написал, что виден пожар в районе поселка Сады Придонья Городищевского района. Губернатор Волгоградской области сообщил, что якобы в регионе сбили несколько беспилотников, не раскрывая деталей.

Кроме того, на атаку беспилотников пожаловался губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он сообщил, что якобы в результате падения обломков сбитых дронов возникло несколько пожаров. О пострадавших информация, по словам Гусева, не поступала.

Осторожно: в видео ненормативная лексика.

Пожар в Волгоградской области (Фото: ASTRA)

В ночь на 18 сентября власти Тверской области жаловались на атаку беспилотников. Губернатор региона Руденя заявлял, что якобы из-за падения обломков начался пожар. В местных пабликах писали о попадании в склад БК.

Спутники NASA зафиксировали всплеск тепловой активности в Тверской области, где горит склад, на котором хранятся российские ракеты.

Собеседник LIGA.net в СБУ подтвердил попадание в склад боеприпасов в Тверской области.

в СБУ подтвердил попадание в склад боеприпасов в Тверской области. 21 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны поразили два российских военных арсенала в Краснодарском крае и Тверской области.

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