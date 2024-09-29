Росіяни скаржаться на атаку дронів: нарахували 125 "знищених" – відео вибухів і пожеж

Російський рятувальник (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 29 вересня у низці російських регіонів лунали вибухи. Місцева влада скаржиться на атаки безпілотників, унаслідок яких виникли пожежі. Відповідні відео розповсюджуються в соціальних мережах.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Водночас Міністерство оборони держави-агресора повідомило, що нібито сили протиповітряної оборони перехопили й знищили 125 дронів, зокрема, 67 – над Волгоградською областю, 18 – над Ростовською і 17 – над Бєлгородською.

Вибухи було чутно в місті Єйськ Краснодарського краю. Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих мешканців повідомив, що вони прогриміли в районі військового містечка й аеродрому.

Водночас губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв написав, що в селі Шабельське Щербинівського безпілотник нібито врізався в дерево та вибухнув. Травмованих у результаті інциденту, за його словами, немає. Інформацію щодо вибухів у Єйську Кондратьєв не прокоментував.

Також уночі вибухи гриміли в Ростовській області. Зокрема, їх було чутно в Цимлянську та Волгодонську.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що в Азовському районі нібито внаслідок падіння уламків дрона зайнялася суха трава.

"Постраждалих і руйнувань на землі, за попередніми даними, немає", – написав Голубєв і додав, що в небі над регіоном нібито було знищено 18 безпілотників. Водночас у місцевих пабліках розповсюджуються відео пожеж у Ростовській області.

Про атаку дронів і подальшу пожежу повідомили також жителі Волгоградської області. Telegram-канал ASTRA написав, що видно пожежу в районі селища Сади Придонья Городищевського району. Губернатор Волгоградської області повідомив, що нібито в регіоні збили декілька безпілотників, не розкриваючи деталей.

Окрім того, на атаку безпілотників поскаржився губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. Він повідомив, що нібито внаслідок падіння уламків збитих дронів виникло декілька пожеж. Про постраждалих інформація, за словами Гусєва, не надходила.

Обережно: на відео ненормативна лексика.

Пожежа у Волгоградській області (Фото: ASTRA)

У ніч проти 18 вересня влада Тверської області скаржилась на атаку безпілотників. Губернатор регіону Руденя заявляв, що нібито через падіння уламків почалася пожежа. У місцевих пабліках писали про влучання у склад БК.

Супутники NASA зафіксували сплеск теплової активності у Тверській області, де горить склад, на якому зберігаються російські ракети.

Згодом співрозмовник LIGA.net в СБУ підтвердив влучання в склад боєприпасів у Тверській області.

в СБУ підтвердив влучання в склад боєприпасів у Тверській області. 21 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили два російські військові арсенали у Краснодарському краї та Тверській області.

Читайте також: ГУР ліквідувало під Москвою полковника, причетного до дронових ударів по Україні – джерело