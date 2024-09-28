ГУР ліквідувало під Москвою полковника, причетного до дронових ударів по Україні – джерело

Олексій Коломєйцев був причетний до підготовки російських фахівців з використання БпЛА, заявив LIGA.net співрозмовник в ГУР

Російські оператори дронів (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

В ніч проти 27 вересня у Московській області було ліквідовано полковника російської армії Олексія Коломєйцева, який очолював 924-й державний центр безпілотної авіації російської армії та був причетний до воєнних злочинів проти України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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За даними української розвідки, його усунули в результаті спецоперації, організованої місцевим рухом опору, який діє проти кремлівського режиму, у співпраці з ГУР.

Зазначається, що Коломєйцев був причетний до підготовки російських фахівців з використання БпЛА, зокрема операторів та обслуговуючого персоналу ударних дронів-камікадзе типу Shahed.

ОНОВЛЕНО. О 15:00 ГУР офіційно підтвердило факт ліквідації Коломєйцева: "Окупант [був] безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення росії та здійснення воєнних злочинів проти України".

16 вересня 2024 року ГУР повідомляло, що у Росії був ліквідований воєнний злочинець і пропагандист Олександр Коробов на прізвисько Краб. Розвідники не уточнювали, хто це зробив.

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