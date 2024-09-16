Головне управління розвідки повідомило, що у Росії був ліквідований воєнний злочинець і пропагандист Олександр Коробов на прізвисько Краб. Відомство не уточнює, хто саме це зробив.

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За даними воєнної розвідки, 15 вересня у Бєлгороді Крабу проломили череп – і той помер від отриманих травм.

Співробітник каналу Росія 1, Коробов очолював бєлгородський пункт цього пропагандистського ресурсу, а ще вихваляв воєнних злочинців російської армії в ефірах Ольги Скабєєвої. Також він створював контент для телеканалу Звезда, що є ресурсом Міністерства оборони РФ, та отримував за це нагороди від російського диктатора Володимира Путіна.

ГУР зазначає, що родом пропагандист був із Комсомольська-на-Амурі Хабаровського краю РФ (реєстрація – вулиця Комсомольська, 75 корпус 2, квартира 23), але фактично мешкав у Бєлгороді (вул. Губкіна, 45, корпус 1, квартира 23), а ще періодично їздив до Москви за інструкціями.

Серед іншого, Коробов працював і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Донецькій і Луганській областях.

Розвідка наголошує: Краб не лише працював над пропагандою РФ, але й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України.

Фото: Telegram ГУР

З 2023-го у Росії було ліквідовано пропагандистів Дар'ю Дугіну та Владлена Татарського, а також поранено пособника бойовиків Захара Прилєпіна. Офіційно Україна не підтверджувала свою причетність до жодної з цих подій.

Деяких російських пропагандистів не стає після того, як вони незаконно в'їжджають на тимчасово окуповану українську територію. Так, у листопаді 2023-го пропагандиста телеканалу Россия 24 Бориса Максудова ліквідували у Запорізькій області.

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