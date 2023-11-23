Росіяни заявили, що їх пропагандиста ліквідували скидом ВОГа на Запоріжжі
Російські державні ресурси заявляють про нібито ліквідацію пропагандиста телеканалу "Россия 24" Бориса Максудова на тимчасово окупованому Запоріжжі.
Ще вчора, 22 листопада, Міноборони країни-терориста РФ заявило про нібито удар осколковим боєприпасом з дрона по групі "російських журналістів". В атаці на пропагандистів відомство агресора звинуватило ЗСУ, доказів не навело.
Міноборони окупантів заявило, нібито Максудов отримав осколкові поранення та був оперативно евакуйований до медзакладу відомства, а загрози його життю немає.
Наступного дня російські пропагандисти почали повідомляти про буцімто смерть Максудова.
У сюжеті на російському телебаченні заявили, що на групу пропагандистів було скинуто ВОГ — осколковий боєприпас калібру 40 мм для підствольних та ручних гранатометів. Під час війни ВОГи скидають з дронів як українські захисники, так і російські загарбники.
Російська пропаганда стверджує, що Максудов загинув від отриманих поранень: спочатку його доставили до тимчасово окупованого Токмака, але потім вирішили везти лікувати до Джанкоя у тимчасово окупованому Криму. Дорогою до останнього він і помер, так і не прийшовши до тями, заявляють у РФ.
Наразі неможливо перевірити цю інформацію.
LIGA.net звернулась до Головного управління розвідки за коментарем, поки що відповіді немає.
- 20 липня 2022 року стало відомо про ліквідацію російського Z-пропагандиста Лучина. Раніше він "прославився" через те, що хакери підмінили йому замовлення дронів для російських окупантів на фалоімітатори.
- Того ж дня з'явилось відео зі знищенням Лучина: групу загарбників накрили фугасні та касетні боєприпаси.
- 22 липня російські пропагандисти заявили, що в Україні знищено робітника одного з найбільших ресурсів пропагандистів"РИА Новости".
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