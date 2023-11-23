Росіяни заявили, що їх пропагандиста ліквідували скидом ВОГа на Запоріжжі

Російські державні ресурси заявляють про нібито ліквідацію пропагандиста телеканалу "Россия 24" Бориса Максудова на тимчасово окупованому Запоріжжі.

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Ще вчора, 22 листопада, Міноборони країни-терориста РФ заявило про нібито удар осколковим боєприпасом з дрона по групі "російських журналістів". В атаці на пропагандистів відомство агресора звинуватило ЗСУ, доказів не навело.

Міноборони окупантів заявило, нібито Максудов отримав осколкові поранення та був оперативно евакуйований до медзакладу відомства, а загрози його життю немає.

Наступного дня російські пропагандисти почали повідомляти про буцімто смерть Максудова.

У сюжеті на російському телебаченні заявили, що на групу пропагандистів було скинуто ВОГ — осколковий боєприпас калібру 40 мм для підствольних та ручних гранатометів. Під час війни ВОГи скидають з дронів як українські захисники, так і російські загарбники.

Російська пропаганда стверджує, що Максудов загинув від отриманих поранень: спочатку його доставили до тимчасово окупованого Токмака, але потім вирішили везти лікувати до Джанкоя у тимчасово окупованому Криму. Дорогою до останнього він і помер, так і не прийшовши до тями, заявляють у РФ.

Наразі неможливо перевірити цю інформацію.

LIGA.net звернулась до Головного управління розвідки за коментарем, поки що відповіді немає.

20 липня 2022 року стало відомо про ліквідацію російського Z-пропагандиста Лучина. Раніше він "прославився" через те, що хакери підмінили йому замовлення дронів для російських окупантів на фалоімітатори.

Того ж дня з'явилось відео зі знищенням Лучина: групу загарбників накрили фугасні та касетні боєприпаси.

22 липня російські пропагандисти заявили, що в Україні знищено робітника одного з найбільших ресурсів пропагандистів"РИА Новости".

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