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Россияне заявили, что их пропагандиста ликвидировали сбросом ВОГа на Запорожье

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 09:40
Россияне заявили, что их пропагандиста ликвидировали сбросом ВОГа на Запорожье - Фото
Борис Максудов (Фото: Соцсети)

Российские государственные ресурсы заявляют о якобы ликвидации пропагандиста телеканала Россия-24 Бориса Максудова на временно оккупированном Запорожье.

Еще вчера, 22 ноября, Минобороны страны-террориста РФ заявило о якобы ударе осколочным боеприпасом из дрона по группе "российских журналистов". В атаке на пропагандистов ведомство агрессора обвинило ВСУ, доказательств не привело.

Минобороны оккупантов заявило, якобы Максудов получил осколочные ранения и был оперативно эвакуирован в медучреждение ведомства, а его угрозы его жизни нет.

На следующий день российские пропагандисты начали сообщать о якобы смерти Максудова.

В сюжете на российском телевидении заявили, что на группу пропагандистов был сброшен ВОГ – осколочный боеприпас калибра 40мм для подствольных и ручных гранатометов. Во время войны ВОГи сбрасывают с дронов как украинские защитники, так и российские захватчики.

Российская пропаганда утверждает, что Максудов погиб от полученных ранений: сначала его доставили во временно оккупированный Токмак, но затем решили везти лечить в Джанкой во временно оккупированном Крыму. На пути к последнему он и умер, так и не прийдя в сознание, заявляют в РФ.

Пока невозможно проверить эту информацию.

LIGA.net обратилась в Главное управление разведки за комментарием, пока ответа нет.

  • 20 июля 2022 года стало известно о ликвидации российского Z-пропагандиста Лучина. Ранее он "прославился" из-за того, что хакеры подменили ему заказ дронов для российских оккупантов на фаллоимитаторы.
  • В тот же день появилось видео с уничтожением Лучина: группу захватчиков накрыли фугасные и кассетные боеприпасы.
  • 22 июля российские пропагандисты заявили, что в Украине уничтожен рабочий одного из крупнейших ресурсов пропагандистов РИА Новости.

Читайте также: ВСУ ликвидировали кадыровского "Карлсона": Z-блогера, воевавшего против Украины в "Ахмате"

Артём Джерипа
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