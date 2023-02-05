Медики извлекли гранату ВОГ из тела раненого бойца – фото

Медики достали из тела раненого военного неразорвавшуюся гранату ВОГ. Об этом сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

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"При осмотре врач-хирург обнаружил боевую часть гранаты типа ВОГ, которая прожгла большой массив кожи пациента. Хирургом было принято немедленное решение об оперативном вмешательстве. Через несколько минут боеприпас успешно изъяли из тела раненого и передали саперам", – говорится в сообщении.

Раненого бойца после успешной операции отправили на лечение.

Это уже второй подобный случай, о котором сообщили Медицинские силы. В начале января похожую операцию в присутствии саперов пришлось выполнять винницкому хирургу Андрею Вербе.

Андрій Водяний

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