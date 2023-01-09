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Украинские хирурги под наблюдением саперов достали из тела бойца гранату ВОГ – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 17:34
Украинские хирурги под наблюдением саперов достали из тела бойца гранату ВОГ – фото - Фото
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины рассказало об уникальной операции, которую пришлось выполнить одному из военных хирургов – он удалил из тела раненого военного неразорвавшуюся гранату ВОГ.

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"Операция проводилась одним из опытнейших хирургов ВСУ – генерал-майором Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент", – говорится в сообщении командования в Facebook.

Украинские хирурги под наблюдением саперов достали из тела бойца гранату ВОГ – фото

Операцию проводили в присутствии двух саперов, страховавших медицинский персонал.

Оперативное вмешательство прошло успешно, а раненого военнослужащего отправили на реабилитацию и восстановление.

Украинские хирурги под наблюдением саперов достали из тела бойца гранату ВОГ – фото
Андрій Водяний
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война ЗСУ операция хирург
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