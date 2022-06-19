Зеленский дал звание генерал-майора Татьяне Остащенко – командующей Медицинских сил
Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора командующей Медицинских сил ВСУ Татьяне Остащенко. Об этом он заявил в обращении после поездки на юг.
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"Вчера подписал указ о присвоении звания генерал-майора командующему Медицинских сил ВСУ Татьяне Остащенко. Имел честь сегодня лично поздравить Татьяну Николаевну с этим праздником и званием", – сказал он и подчеркнул: вклад в оборону Украины делают как мужчины, так и женщины.
Зеленский также отметил, что посетил городские больницы в Николаеве и Одессе.
"Поблагодарил врачей, медсестер. Они – просто наши герои. И в преддверии Дня медика поздравил с профессиональным праздником. Также пообщался с нашими защитниками, которые были ранены в боях", – сказал президент.
- В августе 2021-го Татьяна Остащенко стала первой в ВСУ женщиной – бригадным генералом.
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