Президент Владимир Зеленский записал видеообращение из поезда, возвращаясь из поездки на юг Украины.

"Возвращаюсь с юга – посетил передовые позиции в Николаевской области, сам Николаев, а также Одесскую область. Пообщался с нашими защитниками и защитницами – военные, полицейские, нацгвардейцы, теробороны. Настроение у них – уверенное, все они не сомневаются в нашей победе. Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем, и море будет украинским – будет безопасным", – сказал Зеленский.

Наталия Медведева

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