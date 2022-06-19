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"Возвращаюсь с юга. Настроение уверенное". Зеленский записал видеообращение из поезда видео

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 05:48
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Президент Владимир Зеленский записал видеообращение из поезда, возвращаясь из поездки на юг Украины.

"Возвращаюсь с юга – посетил передовые позиции в Николаевской области, сам Николаев, а также Одесскую область. Пообщался с нашими защитниками и защитницами – военные, полицейские, нацгвардейцы, теробороны. Настроение у них – уверенное, все они не сомневаются в нашей победе. Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем, и море будет украинским – будет безопасным", – сказал Зеленский.

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский
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