Впервые бригадным генералом ВСУ стала женщина

Командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко стала первой женщиной – бригадным генералом. Указ о присвоении ей очередного звания высшего офицерского состава опубликован на сайте президента.

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"Присвоить воинское звание бригадного генерала медицинской службы полковнику медицинской службы Остащенко Татьяне Николаевне – командующему Медицинских сил Вооруженных сил Украины", – говорится в указе.

Справка. Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко родилась в 1974 году во Львове в семье военнослужащего. С отличием окончила в 1996 году фармацевтический факультет Львовского мединститута, а в 1998 году – Украинскую военно-медицинскую академию. Проходила военную службу на разных должностях: от начальника аптеки воинской части до главного инспектора Главной инспекции Минобороны. Окончила ряд курсов армий государств-НАТО и курсы Кранфильдского университета (Великобритания).

В апреле 2021 года впервые в истории Сил специальных операций ВСУ кандидат к прохождению квалификационного курса (Q-курса) из числа женщин-военных прошла этап оценки и отбора.

30 июля Остащенко была назначена на должность командующего Медицинских сил ВСУ.

Денис Юдин

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