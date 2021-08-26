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Впервые бригадным генералом ВСУ стала женщина

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 08:40
Впервые бригадным генералом ВСУ стала женщина - Фото
Татьяна Остащенко (фото - Минобороны)

Командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко стала первой женщиной – бригадным генералом. Указ о присвоении ей очередного звания высшего офицерского состава опубликован на сайте президента.

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"Присвоить воинское звание бригадного генерала медицинской службы полковнику медицинской службы Остащенко Татьяне Николаевне – командующему Медицинских сил Вооруженных сил Украины", – говорится в указе.

Справка. Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко родилась в 1974 году во Львове в семье военнослужащего. С отличием окончила в 1996 году фармацевтический факультет Львовского мединститута, а в 1998 году – Украинскую военно-медицинскую академию. Проходила военную службу на разных должностях: от начальника аптеки воинской части до главного инспектора Главной инспекции Минобороны. Окончила ряд курсов армий государств-НАТО и курсы Кранфильдского университета (Великобритания).
  • В апреле 2021 года впервые в истории Сил специальных операций ВСУ кандидат к прохождению квалификационного курса (Q-курса) из числа женщин-военных прошла этап оценки и отбора.
  • 30 июля Остащенко была назначена на должность командующего Медицинских сил ВСУ.
Денис Юдин
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ВСУ татьяна остащенко бригадный генерал
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