Главное управление разведки сообщило, что в России был ликвидирован военный преступник и пропагандист Александр Коробов по прозвищу Краб. Ведомство не уточняет, кто именно это сделал.

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По данным военной разведки, 15 сентября в Белгороде Крабу проломили череп – и тот скончался от полученных травм.

Сотрудник канала Россия 1, Коробов возглавлял белгородский пункт этого пропагандистского ресурса, а также восхвалял военных преступников из российской армии в эфирах Ольги Скабеевой. Также он создавал контент для телеканала Звезда, являющегося ресурсом Министерства обороны РФ, и получал за это награды от российского диктатора Владимира Путина.

ГУР отмечает, что родом пропагандист был из Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края РФ (регистрация – улица Комсомольская, 75 корпус 2, квартира 23), но фактически жил в Белгороде (ул. Губкина, 45, корпус 1, квартира 23), а еще периодически ездил в Москву по инструкции.

Среди прочего, Коробов работал и на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях.

Разведка отмечает: Краб не только работал над пропагандой РФ, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины.

Фото: Telegram ГУР

С 2023-го в России были ликвидированы пропагандисты Дарья Дугин и Владлен Татарский, а также ранен пособник боевиков Захар Прилепин. Официально Украина не подтверждала свою причастность ни к одному из этих событий.

Некоторые российские пропагандисты гибнут после того, как они незаконно въезжают на временно оккупированную украинскую территорию. Так, в ноябре 2023 пропагандиста телеканала Россия 24 Бориса Максудова ликвидировали в Запорожской области.

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