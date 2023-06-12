Без срока давности: в Литве будут расследовать Скабееву, Соловьева и Красовского

Генеральная прокуратура Литвы приняла решение провести расследование по деятельности российских пропагандистов Ольги Скабеевой, Владимира Соловьева и Антона Красовского. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление ведомства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что это произошло после обращения главы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса к генпрокурору Литвы Ниды Грунскене.

В обращении говорилось о привлечении российских пропагандистов Соловьева, Скабеевой и Красовского к уголовной ответственности за подстрекательство к военным преступлениям и преступлениям против человечности под универсальной юрисдикцией.

В генпрокуратуре Литвы ответили, что этот вопрос будет расследован в рамках более широкого досудебного расследования насчет возможной незаконной депортации украинских детей в Беларусь.

Кащюнас отметил, что Уголовный кодекс Литвы не предусматривает срока давности за такие преступления.

"В моем заявлении к генеральному прокурору отмечается, что эти пропагандисты Российского государства систематически, методично и постоянно публично призывают руководство армии РФ, солдат и бойцов военизированных группировок осуществлять запрещенное международным правом обращение с лицами и убийства лиц, охраняемых международным правом в Украине", – сказал он.

Также Кащюнас отметил, что Соловьев подстрекает к совершению военных преступлений и преступлений против человечности по отношению к другим европейским государствам и народам. В частности, против Литвы, Польши и Германии.

15 июня 2022 года Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении в призывах к геноциду украинцев российскому пропагандисту Красовскому.

Читайте также: Украина троллит ФСБ: Симоньян, Скабеева и Захарова тоже служат в Нацгвардии ("документы")

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.