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Без срока давности: в Литве будут расследовать Скабееву, Соловьева и Красовского

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 18:45
Без срока давности: в Литве будут расследовать Скабееву, Соловьева и Красовского - Фото
Ольга Скабеева (Фото: ресурс окупантов)

Генеральная прокуратура Литвы приняла решение провести расследование по деятельности российских пропагандистов Ольги Скабеевой, Владимира Соловьева и Антона Красовского. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что это произошло после обращения главы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса к генпрокурору Литвы Ниды Грунскене.

В обращении говорилось о привлечении российских пропагандистов Соловьева, Скабеевой и Красовского к уголовной ответственности за подстрекательство к военным преступлениям и преступлениям против человечности под универсальной юрисдикцией.

В генпрокуратуре Литвы ответили, что этот вопрос будет расследован в рамках более широкого досудебного расследования насчет возможной незаконной депортации украинских детей в Беларусь.

Кащюнас отметил, что Уголовный кодекс Литвы не предусматривает срока давности за такие преступления.

"В моем заявлении к генеральному прокурору отмечается, что эти пропагандисты Российского государства систематически, методично и постоянно публично призывают руководство армии РФ, солдат и бойцов военизированных группировок осуществлять запрещенное международным правом обращение с лицами и убийства лиц, охраняемых международным правом в Украине", – сказал он.

Также Кащюнас отметил, что Соловьев подстрекает к совершению военных преступлений и преступлений против человечности по отношению к другим европейским государствам и народам. В частности, против Литвы, Польши и Германии.

  • 15 июня 2022 года Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении в призывах к геноциду украинцев российскому пропагандисту Красовскому.

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Артём Джерипа
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