Силы обороны поразили военный арсенал РФ "Котлубань"
Силы обороны поразили российский военный арсенал "Котлубань" в Волгоградской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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Ночью 29 сентября украинские защитники нанесли поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения захватчиков, который находится у поселка Котлубань в России, пишут военные.
По их информации, накануне удара в этот арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.
И хотя военный объект имел плотное прикрытие средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, украинские подразделения успешно выполнили боевую задачу - и на территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов, акцентирует Генштаб.
Операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций, Главного управления разведки и Службы безопасности Украины.
Ранее собеседник LIGA.net в разведке сообщил, что 120 украинских беспилотников атаковали арсенал хранения ракет и боеприпасов в Волгоградской области. Расстояние от Украины до Котлубани – более 600 км.
- Сначала в ночь на 18 сентября власти Тверской области РФ жаловались на атаку беспилотников. Губернатор региона заявлял, что якобы из-за падения обломков начался пожар. В местных пабликах писали о попадании в склад БК.
- Спутники NASA зафиксировали всплеск тепловой активности в Тверской области. Собеседник LIGA.net в СБУ подтвердил попадание в склад боеприпасов с ракетами и КАБами. А еще удар по этому арсеналу вызвал взрыв мощью землетрясения – толчки магнитудой 2,8 балла зафиксировало норвежское мониторинговое агентство NORSAR.
- 21 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны поразили два российских военных арсенала в Краснодарском крае и Тверской области. Собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что дроны ведомства также ударили по инфраструктуре военного аэродрома Шайковка в Калужской области.
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