Силы обороны поразили военный арсенал РФ "Котлубань"

По имеющейся информации, накануне удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами

Иллюстративное фото: ВСУ

Силы обороны поразили российский военный арсенал "Котлубань" в Волгоградской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Ночью 29 сентября украинские защитники нанесли поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения захватчиков, который находится у поселка Котлубань в России, пишут военные.

По их информации, накануне удара в этот арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.

И хотя военный объект имел плотное прикрытие средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, украинские подразделения успешно выполнили боевую задачу - и на территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов, акцентирует Генштаб.

Операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций, Главного управления разведки и Службы безопасности Украины.

Ранее собеседник LIGA.net в разведке сообщил, что 120 украинских беспилотников атаковали арсенал хранения ракет и боеприпасов в Волгоградской области. Расстояние от Украины до Котлубани – более 600 км.

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