Силы обороны ударили ракетами ATACAMS по российской РЛС "Небо-М" стоимостью $100 млн
Силы обороны поразили ракетами российскую радиолокационную станцию "Небо-М". Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции. Ее уничтожение существенно снижает способность оккупантов выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.
В Генштабе отметили, что РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, который работает в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов.
По имеющейся информации, у россиян осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в $100 млн.
Военные отметили, что уничтожение этой станции создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.
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