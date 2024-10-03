Силы обороны ударили ракетами ATACAMS по российской РЛС "Небо-М" стоимостью $100 млн

У россиян осталось всего 10 работающих систем этого типа, отметили в Генштабе

РЛС "Небо-М" (Фото: Генштаб)

Силы обороны поразили ракетами российскую радиолокационную станцию "Небо-М". Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции. Ее уничтожение существенно снижает способность оккупантов выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.

В Генштабе отметили, что РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, который работает в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов.

По имеющейся информации, у россиян осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в $100 млн.

Военные отметили, что уничтожение этой станции создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.

В августе бойцы СБУ обнаружили в Запорожской области и скорректировали огонь по российской РЛС дальнего обнаружения 39Н6 "Каста-2Е2".

21 сентября Генштаб сообщил о поражении российской РЛС "Подлет", которая обнаруживала воздушные цели в направлении склада БК в Краснодарском крае.