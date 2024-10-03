З'явився супутниковий знімок аеродрому РФ "Борисоглєбськ", ураженого українськими дронами – фото
З'явився супутниковий знімок російського аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області після удару українських безпілотників. Відповідні світлини опублікувала російська служба американського Радіо Свобода.
ЗМІ опублікувало фото до та після удару: на останньому видно сліди пожеж поряд із посадковими смугами летовища. Водночас якість зображення не дозволяє оцінити інші ураження на об'єкті, тому повністю оцінити наслідки атаки можна буде лише після появи інших світлин.
Раніше співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України повідомив, що у ніч проти 3 жовтня безпілотники Сил оборони уразили аеродром "Борисоглєбськ".
За його даними, дрони СБУ, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших складових Сил оборони атакували склади з керованими авіаційними бомбами, стоянки літаків Су-35 і Су-34, а також місця зберігання авіаційного пального.
Супутниковий моніторинг фіксував чотири осередки полум'я на території об’єкта окупантів, наголошував співбесідник.
- Це не перший удар по "Борисоглєбську". В ніч проти 14 серпня 2024 року співрозмовник LIGA.net повідомив, що СБУ атакувала чотири аеродроми країни-агресора: "Воронеж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглєбськ".
- Згодом проєкт "Схеми" показав супутникові фото наслідків удару по "Борисоглєбську": було видно, що українські дрони вразили північно-західну частину аеродрому, зруйнувавши кілька ангарів.