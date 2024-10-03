З'явився супутниковий знімок аеродрому РФ "Борисоглєбськ", ураженого українськими дронами – фото

Пожежа на "Борисоглєбську" у ніч на 3 жовтня (Фото: джерело LIGA.net)

З'явився супутниковий знімок російського аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області після удару українських безпілотників. Відповідні світлини опублікувала російська служба американського Радіо Свобода.

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ЗМІ опублікувало фото до та після удару: на останньому видно сліди пожеж поряд із посадковими смугами летовища. Водночас якість зображення не дозволяє оцінити інші ураження на об'єкті, тому повністю оцінити наслідки атаки можна буде лише після появи інших світлин.

Фото: до атаки: Telegram Радіо Свобода

Фото після атаки: Telegram Радіо Свобода

Раніше співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України повідомив, що у ніч проти 3 жовтня безпілотники Сил оборони уразили аеродром "Борисоглєбськ".

За його даними, дрони СБУ, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших складових Сил оборони атакували склади з керованими авіаційними бомбами, стоянки літаків Су-35 і Су-34, а також місця зберігання авіаційного пального.

Супутниковий моніторинг фіксував чотири осередки полум'я на території об’єкта окупантів, наголошував співбесідник.