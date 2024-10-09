Сили оборони уразили базу зберігання "шахедів" у Краснодарському краї Росії – Генштаб
У середу, 9 жовтня, Військово-Морські сили Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України уразили базу зберігання ударних безпілотників типу Shahed. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
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База, яку атакували Сили оборони, знаходиться біля населеного пункту Октябрський у Краснодарському краї РФ.
За наявною інформацією, там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація.
У Генштабі наголосили, що знищення бази зберігання дронів суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл.
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