Силы обороны поразили базу хранения "шахедов" в Краснодарском крае России – Генштаб
В среду, 9 октября, Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины поразили базу хранения ударных беспилотников типа Shahed. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
База, которую атаковали Силы обороны, находится возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.
По имеющейся информации, там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.
В Генштабе подчеркнули, что уничтожение базы хранения дронов существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел.
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