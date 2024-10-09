Силы обороны поразили базу хранения "шахедов" в Краснодарском крае России – Генштаб
"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В среду, 9 октября, Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины поразили базу хранения ударных беспилотников типа Shahed. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

База, которую атаковали Силы обороны, находится возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

По имеющейся информации, там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.

В Генштабе подчеркнули, что уничтожение базы хранения дронов существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел.

  • Ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии в Крыму.
  • В ночь на 9 октября Силы обороны поразили военный арсенал российских оккупантов в Брянской области.
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