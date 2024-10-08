"Шахеды" РФ снова пролетели рядом с украинской АЭС: на этот раз возле Пивденноукраинской

В последнее время такие случаи "кратно увеличились" – это может говорить о подготовке ударов по ядерной инфраструктуре Украины, заявили в Энергоатоме

Пивденноукраинская АЭС (Фото: Энергоатом)

В ночь с 6 на 7 октября российские дроны-камикадзе типа Shahed снова нарушили запретную для полетов зону вокруг Пивденноукраинской атомной электростанции, сообщила госкомпания "Энергоатом".

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Два российских беспилотника были зафиксированы рядом с промышленной площадкой станции – расстояние пролета "шахедов" от ядерных объектов составляло менее 10 километров, отметили в сообщении.

Энергоатом акцентировал: случаи фиксации дронов оккупантов за последнее время "кратно увеличились" – это может свидетельствовать о подготовке Россией ударов по украинской ядерной инфраструктуре.

Госпредприятие передает данные о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел в Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ и информирования украинских и международных организаций.

"Страна-агрессор делает эти шаги, абсолютно осознавая возможные последствия. Это ядерный терроризм и устрашение всего мира радиационной аварией", – добавил глава Энергоатома Петр Котин.

Ночью 22 сентября был зафиксирован пролет российского "шахеда" рядом с промышленной площадкой Хмельницкой АЭС. В Энергоатоме заявили, что Россия, вероятно, пыталась сымитировать атаку непосредственно на ХАЭС.

В сентябре энергетики зафиксировали более 70 российских беспилотников и более 30 крылатых ракет, пролетавших недалеко от украинских атомных электростанций. Также 26 сентября российский дрон зафиксировали возле Ровенской АЭС – тот пролетел "на критически низкой высоте".

Во время заседания Совбеза ООН президент Зеленский сообщил, что россияне готовятся атаковать три украинских атомных электростанции.