"Шахеды" РФ снова пролетели рядом с украинской АЭС: на этот раз возле Пивденноукраинской
Пивденноукраинская АЭС (Фото: Энергоатом)

В ночь с 6 на 7 октября российские дроны-камикадзе типа Shahed снова нарушили запретную для полетов зону вокруг Пивденноукраинской атомной электростанции, сообщила госкомпания "Энергоатом".

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Два российских беспилотника были зафиксированы рядом с промышленной площадкой станции – расстояние пролета "шахедов" от ядерных объектов составляло менее 10 километров, отметили в сообщении.

Энергоатом акцентировал: случаи фиксации дронов оккупантов за последнее время "кратно увеличились" – это может свидетельствовать о подготовке Россией ударов по украинской ядерной инфраструктуре.

Госпредприятие передает данные о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел в Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ и информирования украинских и международных организаций.

"Страна-агрессор делает эти шаги, абсолютно осознавая возможные последствия. Это ядерный терроризм и устрашение всего мира радиационной аварией", – добавил глава Энергоатома Петр Котин.

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