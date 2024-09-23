Энергоатом: Россия, вероятно, пыталась сымитировать атаку на Хмельницкую АЭС

Хмельницкая АЭС (Фото: Facebook-аккаунт станции)

Россия, вероятно, пыталась сымитировать дроновую атаку непосредственно на Хмельницкую атомную электростанцию. Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

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По данным государственного предприятия, ночью 22 сентября был зафиксирован пролет российского "шахеда" рядом с промышленной площадкой Хмельницкой АЭС.

"Траектория полета указывает на то, что Россия, вероятно, пыталась сымитировать атаку непосредственно на АЭС путем резкого отклонения от начальной траектории в сторону станции, приближения к площадке, а затем разворота и возвращения на исходную траекторию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что РФ уже не впервые подвергает опасности украинские атомные объекты, сознательно создавая угрозу безопасности АЭС. Энергоатом предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел нот в Международное агентство по атомной энергии и информирования украинских и международных организаций.

"Россияне повышают ставку, систематически создавая напряжение на атомных объектах. Этот террор должен остановиться, ведь последствия могут быть роковыми", — отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.

В ночь на 25 октября 2023 года РФ ударила по территории рядом с Хмельницкой АЭС, без света остались тысячи людей. Зеленский тогда заявил, что россияне, вероятнее всего, пытались попасть именно в атомную электростанцию.

12 сентября 2024 года "шахед" пролетел рядом с ХАЭС. Россия намеренно прокладывает такие маршруты – это часть террористической тактики, считает Тюрин.

20 сентября российский дрон снова пролетел в "непосредственной близости" к Хмельницкой АЭС.

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