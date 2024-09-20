Во время ночной атаки ударный дрон пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС

Украине нужно больше ПВО, чтобы защититься от российского террора, говорят в ХОВА

Хмельницкая АЭС (Фото: uatom)

Во время ночной атаки на Украину российский ударный дрон пролетел в непосредственной близости к Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин.

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Глава ОВА заявил, что Россия продолжает ядерный шантаж.

"Россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС. Сегодняшний инцидент с "шахедом" возле ХАЭС – очередное подтверждение", – подчеркнул Тюрин.

По данным Воздушных сил, в ночь на 20 сентября россияне атаковали регионы Украины ракетами и ударными беспилотниками: удалось сбить 61 дрон и одну ракету Х-59.

Еще девять вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.