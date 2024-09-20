Во время ночной атаки ударный дрон пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС
Во время ночной атаки на Украину российский ударный дрон пролетел в непосредственной близости к Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Глава ОВА заявил, что Россия продолжает ядерный шантаж.
"Россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС. Сегодняшний инцидент с "шахедом" возле ХАЭС – очередное подтверждение", – подчеркнул Тюрин.
По данным Воздушных сил, в ночь на 20 сентября россияне атаковали регионы Украины ракетами и ударными беспилотниками: удалось сбить 61 дрон и одну ракету Х-59.
Еще девять вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах.
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
- Это уже не первый подобный инцидент с пролетом российского дрона в непосредственной близости от ХАЭС. В ночь на 25 октября 2023-го РФ ударила по территории рядом с Хмельницкой АЭС, без света остались тысячи человек. Зеленский тогда заявил, что россияне, вероятнее всего, пытались попасть именно в атомную электростанцию.
- Также пролет "шахеда" непосредственно рядом с ХАЭС был зафиксирован в ночь на 12 сентября 2024-го. Россия намеренно прокладывает такие маршруты – это часть террористической тактики, считает Тюрин.