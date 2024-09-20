Під час нічної атаки ударний дрон пролетів у безпосередній близькості від Хмельницької АЕС
Під час нічної атаки на Україну російський ударний дрон пролетів у "безпосередній близькості" до Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
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Очільник ОВА заявив, що Росія продовжує ядерний шантаж.
"Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС. Сьогоднішній інцидент із "шахедом" біля ХАЕС – чергове підтвердження", – підкреслив Тюрін.
За даними Повітряних сил, у ніч проти 20 вересня росіяни атакували регіони України ракетами й ударними безпілотниками: вдалося збити 61 дрон і одну ракету Х-59.
Ще дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях.
- Це вже не перший подібний інцидент із прольотом російського дрона у безпосередній близькості до ХАЕС. В ніч проти 25 жовтня 2023-го РФ вдарила по території поряд із Хмельницькою АЕС, без світла залишились тисячі людей. Зеленський тоді заявив, що росіяни, найімовірніше, намагались поцілити саме в атомну електростанцію.
- Також проліт "шахеда" безпосередньо поряд із ХАЕС було зафіксовано в ніч проти 12 вересня 2024-го. Росія навмисно прокладає такі маршрути – це частина терористичної тактики, вважає Тюрін.