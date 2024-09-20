Під час нічної атаки ударний дрон пролетів у безпосередній близькості від Хмельницької АЕС

Україні потрібно більше ППО, щоб захиститися від російського терору, кажуть у ХОВА

Хмельницька АЕС (Фото: uatom)

Під час нічної атаки на Україну російський ударний дрон пролетів у "безпосередній близькості" до Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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Очільник ОВА заявив, що Росія продовжує ядерний шантаж.

"Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС. Сьогоднішній інцидент із "шахедом" біля ХАЕС – чергове підтвердження", – підкреслив Тюрін.

За даними Повітряних сил, у ніч проти 20 вересня росіяни атакували регіони України ракетами й ударними безпілотниками: вдалося збити 61 дрон і одну ракету Х-59.

Ще дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях.