Енергоатом: Росія, ймовірно, намагалася зімітувати атаку на Хмельницьку АЕС

Хмельницька АЕС (Фото: Facebook-акаунт станції)

Росія, ймовірно, намагалася зімітувати дронову атаку безпосередньо на Хмельницьку атомну електростанцію. Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

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За даними державного підприємства, вночі 22 вересня було зафіксовано проліт російського "шахеда" поруч із промисловим майданчиком Хмельницької АЕС.

"Траєкторія польоту вказує на те, що Росія, ймовірно, намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що РФ вже не вперше наражає на небезпеку українські атомні об’єкти, свідомо створюючи загрозу безпеці АЕС. Енергоатом надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування українських і міжнародних організацій.

"Росіяни підвищують ставку, систематично створюючи напругу на атомних об'єктах. Цей терор має зупинитись, адже наслідки можуть бути фатальними", – зазначив керівник Енергоатому Петро Котін.

У ніч проти 25 жовтня 2023 року РФ вдарила по території поряд із Хмельницькою АЕС, без світла залишились тисячі людей. Зеленський тоді заявив, що росіяни, найімовірніше, намагались поцілити саме в атомну електростанцію.

12 вересня 2024 року "шахед" пролетів поряд із ХАЕС. Росія навмисно прокладає такі маршрути – це частина терористичної тактики, вважає Тюрін.

20 вересня російський дрон знову пролетів у "безпосередній близькості" до Хмельницької АЕС.

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