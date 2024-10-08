Російські "шахеди" знову пролетіли поряд з українською АЕС – цього разу біля Південноукраїнської
У ніч з 6 на 7 жовтня російські дрони-камікадзе типу Shahed знову порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської атомної електростанції, повідомила держкомпанія "Енергоатом".
Два російські безпілотники були зафіксовані поруч із промисловим майданчиком станції – відстань прольоту "шахедів" від ядерних об'єктів становила менш ніж 10 кілометрів, зауважили у повідомленні.
Енергоатом акцентував: випадки фіксації дронів окупантів за останній час "кратно збільшилися" – це може свідчити про підготовку Росією ударів по українській ядерній інфраструктурі.
Держпідприємство передає дані про кожний такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ до Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ та інформування українських й міжнародних організацій.
"Країна-агресорка робить ці кроки, абсолютно усвідомлюючи можливі наслідки. Це ядерний тероризм і залякування всього світу радіаційною аварією", – додав очільник Енергоатому Петро Котін.
- Вночі 22 вересня було зафіксовано проліт російського "шахеда" поруч із промисловим майданчиком Хмельницької АЕС. В Енергоатомі заявили, що Росія, ймовірно, намагалася зімітувати атаку безпосередньо на ХАЕС.
- У вересні енергетики зафіксували понад 70 російських безпілотників і більш як 30 крилатих ракет, які пролітали неподалік українських атомних електростанцій. Також 26 вересня російський дрон зафіксували біля Рівненської АЕС – той пролетів "на критично низькій висоті".
- Під час засідання Радбезу ООН президент Зеленський повідомив, що росіяни готуються атакувати три українські атомні електростанції.