Російські "шахеди" знову пролетіли поряд з українською АЕС – цього разу біля Південноукраїнської

За останній час такі випадки "кратно збільшилися" – це може свідчити про підготовку РФ ударів по ядерній інфраструктурі України, заявили в Енергоатомі

Південноукраїнська АЕС (Фото: Енергоатом)

У ніч з 6 на 7 жовтня російські дрони-камікадзе типу Shahed знову порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської атомної електростанції, повідомила держкомпанія "Енергоатом".

Два російські безпілотники були зафіксовані поруч із промисловим майданчиком станції – відстань прольоту "шахедів" від ядерних об'єктів становила менш ніж 10 кілометрів, зауважили у повідомленні.

Енергоатом акцентував: випадки фіксації дронів окупантів за останній час "кратно збільшилися" – це може свідчити про підготовку Росією ударів по українській ядерній інфраструктурі.

Держпідприємство передає дані про кожний такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ до Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ та інформування українських й міжнародних організацій.

"Країна-агресорка робить ці кроки, абсолютно усвідомлюючи можливі наслідки. Це ядерний тероризм і залякування всього світу радіаційною аварією", – додав очільник Енергоатому Петро Котін.