Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в оккупированной Феодосии

Феодосийский терминал самый большой в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, отметили военные

Иллюстративное фото: ВСУ

Ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу во временно оккупированной Феодосии в Крыму, подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

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В районе объекта зафиксировано возгорание – военные уточняют последствия поражения.

Феодосийский терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовали оккупанты, в том числе и для обеспечения потребностей своей армии, отметил Генштаб.

Он добавил, что боевую задачу выполнили ракетные войска ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Ранее, ночью и утром, российские военные пропагандисты заявили, что беспилотники атаковали оккупированный Крым. В сети стали появляться видеозаписи с масштабным возгоранием: местные заявляли, что горит нефтебаза после попадания дрона.

4 октября появились данные о дроновой атаке на Воронежскую область – на местных ресурсах публиковались видео пожаров в Анновском районе, российские власти традиционно отрицали успешность ударов беспилотников.

Впоследствии Генштаб подтвердил, что Силы обороны поразили базу горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт" в Воронежской области.