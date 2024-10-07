Сили оборони уразили морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії – Генштаб

Феодосійський термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, котрі окупанти використовували, зокрема і для забезпечення потреб своєї армії

Фото з російських ресурсів, як стверджується, з наслідками удару по нафтобазі у Феодосії

Вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу у тимчасово окупованій Феодосії в Криму, підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

У районі об'єкта зафіксовано займання – військові уточнюють наслідки ураження.

Феодосійський термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, котрі окупанти використовували, зокрема і для забезпечення потреб своєї армії, зауважив Генштаб.

Він додав, що бойове завдання виконали ракетні війська ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Раніше, вночі та вранці, російські воєнні пропагандисти заявили, що безпілотники атакували окупований Крим. У мережі почали з'являтися відеозаписи із масштабним займанням: місцеві заявляли, що це палає нафтобаза після влучання дрона.