Сили оборони уразили морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії – Генштаб
Вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу у тимчасово окупованій Феодосії в Криму, підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
У районі об'єкта зафіксовано займання – військові уточнюють наслідки ураження.
Феодосійський термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, котрі окупанти використовували, зокрема і для забезпечення потреб своєї армії, зауважив Генштаб.
Він додав, що бойове завдання виконали ракетні війська ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Раніше, вночі та вранці, російські воєнні пропагандисти заявили, що безпілотники атакували окупований Крим. У мережі почали з'являтися відеозаписи із масштабним займанням: місцеві заявляли, що це палає нафтобаза після влучання дрона.
- 4 жовтня з'явилися дані про дронову атаку на Воронезьку область – на місцевих ресурсах публікували відео пожежі в Аннівському районі, російська влада традиційно заперечувала успішність ударів безпілотників.
- Згодом Генштаб підтвердив, що Сили оборони уразили базу паливно-мастильних матеріалів "Аннанефтепродукт" у Воронезькій області.