Сили оборони уразили російську базу ПММ у Воронезькій області – Генштаб
Сили оборони уразили базу паливно-мастильних матеріалів "Аннанефтепродукт" у Воронезькій області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За його даними, захисники уразили базу ПММ біля населеного пункту Анна — підтверджено влучання у принаймні один із вертикальних резервуарів, відбулося займання.
У районі об'єкта фіксувалася робота російської протиповітряної оборони, зазначають військові.
Бойове завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.
Результати ураження уточнюються, підсумовує Генштаб і додає фото пожежі:
Відстань від України до Анни — понад 200 км:
- Раніше, вночі та вранці, з'явилися дані про дронову атаку на Воронезьку область – на місцевих ресурсах публікувалися відео пожежі в Аннівському районі, російська влада традиційно заперечувала успішність ударів безпілотників.
- Також у Пермському краї РФ сталася велика пожежа біля приватної нафтобази – палали цистерни з паливом на площі 10 000 квадратів, точна причина займання наразі невідома.