Сили оборони уразили російську базу ПММ у Воронезькій області – Генштаб

Підтверджено влучання у принаймні один із вертикальних резервуарів, відбулося займання

Ілюстративне фото: ЗСУ

Сили оборони уразили базу паливно-мастильних матеріалів "Аннанефтепродукт" у Воронезькій області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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За його даними, захисники уразили базу ПММ біля населеного пункту Анна — підтверджено влучання у принаймні один із вертикальних резервуарів, відбулося займання.

У районі об'єкта фіксувалася робота російської протиповітряної оборони, зазначають військові.

Бойове завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

Результати ураження уточнюються, підсумовує Генштаб і додає фото пожежі:

Фото: Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Відстань від України до Анни — понад 200 км: