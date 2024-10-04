На нафтобазі під Перм'ю в Росії палають цистерни з паливом – відео

Як заявляють у РФ, пожежу вдалося локалізувати, але не повністю ліквідувати

Пожежа на нафтобазі (Фото: скриншот відео)

У Пермському краї Росії сталася велика пожежа біля приватної нафтобази. Горять цистерни з паливом на площі 10 000 "квадратів", повідомили у Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ та показали кадри займання.

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Пожежа в промзоні села Осенці почалася вночі 4 жовтня, але причини її не повідомляють. За заявою російських рятувальників, вогонь вдалося локалізувати о 05:37, не допустивши переходу вогню на приватні житлові будинки та суху траву. Ліквідація ще триває.

Для гасіння пожежі залучено 60 рятувальників та 19 одиниць техніки. Інформації щодо постраждалих немає, причини пожежі невідомі.

Цієї ночі зайнялася нафтобаза і в Воронезькій області РФ. За заявами губернатора, БпЛА нібито був збитий і впав на порожню цистерну з-під палива, яка спалахнула.