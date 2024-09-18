Удар по складу БК у Тверській області спричинив вибух потужністю землетрусу

На складі, який вразили Сили оборони, окупанти зберігали ракети, КАБи та артснаряди

Російський рятувальник (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 18 вересня у Тверській області Росії унаслідок атаки українських безпілотників на склад боєприпасів пролунали надпотужні вибухи, які сейсмологи сприйняли за землетрус. Про це повідомили агентство Reuters та NBC News.

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Пожежі у результаті атаки на склад окупантів в місті Торопець були настільки інтенсивними, що їх зафіксували супутники NASA.

Водночас норвезьке моніторингове агентство NORSAR сприйняло вибух за землетрус магнітудою 2,8 бала. Поштовхи зафіксували приблизно о 04:00 за місцевим часом за 17 км від Торопця.

Раніше співрозмовник LIGA.net в Службі безпеки України повідомив, що Сили оборони знищили склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Тверській області.

На ньому зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", керовані авіабомби та артилерійські снаряди.

У ніч проти 18 вересня влада Тверської області скаржилась на атаку безпілотників. Губернатор регіону Руденя заявляв, що нібито через падіння уламків почалася пожежа. У місцевих пабліках писали про влучання у склад військових.

Супутники NASA зафіксували сплеск теплової активності у Тверській області, де горить склад, на якому зберігаються російські ракети.

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