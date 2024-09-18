Удар по складу БК в Тверской области. Атака спровоцировала взрыв мощностью землетрясения

На складе, который поразили Силы обороны, оккупанты хранили ракеты, КАБы и артснаряды

Российский спасатель (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 18 сентября в Тверской области России в результате атаки украинских беспилотников на склад боеприпасов прогремели сверхмощные взрывы, которые сейсмологи приняли за землетрясение. Об этом сообщили агентство Reuters и NBC News.

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Пожары в результате атаки на склад оккупантов в городе Торопец были настолько интенсивными, что их зафиксировали спутники NASA.

В то же время норвежское мониторинговое агентство NORSAR восприняло взрыв за землетрясение магнитудой 2,8 балла. Толчки зафиксировали примерно в 04:00 по местному времени в 17 км от Торопца.

Ранее собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины сообщил, что Силы обороны уничтожили склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Тверской области.

На нем хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды.

В ночь на 18 сентября власти Тверской области жаловались на атаку беспилотников. Губернатор региона Руденя заявлял, что якобы из-за падения обломков начался пожар. В местных пабликах писали о попадании в склад военных.

Спутники NASA зафиксировали всплеск тепловой активности в Тверской области, где горит склад, на котором хранятся российские ракеты.

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