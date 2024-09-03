Пожежу на нафтобазі у Пролетарську загасили: що сталося з нею за 16 діб – фото
Увечері 2 вересня росіяни ліквідували пожежу на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області – вона палала 16 діб поспіль після атаки Сил оборони. Журналісти російської служби Радіо Свобода показали, як вона виглядає зараз.
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Згідно з супутниковими знімками від Planet Labs, за понад два тижні інтенсивного горіння було пошкоджено понад 30 резервуарів. Кожен з них вміщає 500 кубічних метрів палива.
Під час гасіння вогню постраждали 49 пожежників.
- 18 серпня 2024 року співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що ГУР уразило нафтобазу у Пролетарську.
- 19 серпня російська воєнна пропаганда написала, що на ураженій українськими військовими нафтобазі у Пролетарську стався повторний вибух, було оголошено про 18 поранених. А вже 23 серпня МНС Росії заявило, що полум'я перекинулося на житлові споруди.
- На дев'яту добу виник новий осередок займання: вогонь перекинувся на цистерни в західній частині бази, а потім і на житлові будинки.
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