Пожежу на нафтобазі у Пролетарську загасили: що сталося з нею за 16 діб – фото

Нафтобаза на дев'ятий день горіння (Фото: Радіо Свобода)

Увечері 2 вересня росіяни ліквідували пожежу на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області – вона палала 16 діб поспіль після атаки Сил оборони. Журналісти російської служби Радіо Свобода показали, як вона виглядає зараз.

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Згідно з супутниковими знімками від Planet Labs, за понад два тижні інтенсивного горіння було пошкоджено понад 30 резервуарів. Кожен з них вміщає 500 кубічних метрів палива.

Під час гасіння вогню постраждали 49 пожежників.

Фото: Planet/Радио Свобода

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