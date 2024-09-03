Пожар на нефтебазе в Пролетарске потушен: что произошло с ней за 16 суток – фото

Нефтебаза на девятый день горения (Фото: Радио Свобода)

Вечером 2 сентября россияне ликвидировали пожар на нефтебазе в Пролетарске в Ростовской области – она пылала 16 суток подряд после атаки Сил обороны. Журналисты российской службы Радио Свобода показали, как она выглядит сейчас.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Согласно спутниковым снимкам от Planet Labs, за две недели интенсивного горения было повреждено более 30 резервуаров. Каждый из них содержит 500 кубических метров топлива.

Во время тушения огня пострадали 49 пожарных.

Фото: Planet/Радио Свобода

Читайте также: В Харьковской области бушует масштабный лесной пожар: власти эвакуировали село