Пожар на нефтебазе в Пролетарске потушен: что произошло с ней за 16 суток – фото
Вечером 2 сентября россияне ликвидировали пожар на нефтебазе в Пролетарске в Ростовской области – она пылала 16 суток подряд после атаки Сил обороны. Журналисты российской службы Радио Свобода показали, как она выглядит сейчас.
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Согласно спутниковым снимкам от Planet Labs, за две недели интенсивного горения было повреждено более 30 резервуаров. Каждый из них содержит 500 кубических метров топлива.
Во время тушения огня пострадали 49 пожарных.
- 18 августа 2024 года собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что ГУР поразило нефтебазу в Пролетарске.
- 19 августа российская военная пропаганда написала, что на пораженной украинскими военными нефтебазе в Пролетарске произошел повторный взрыв, было объявлено о 18 раненых. А уже 23 августа МЧС России заявило, что пламя перекинулось на жилые постройки.
- На девятые сутки возникла новая ячейка возгорания: огонь перекинулся на цистерны в западной части базы, а затем и на жилые дома.
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