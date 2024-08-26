Девятые сутки горит нефтебаза в Пролетарске: возник новый очаг возгорания – фото

Фото: Радио Свобода

На нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, пылающей девятые сутки, возник новый очаг возгорания: огонь перекинулся на цистерны в западной части базы. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный российской службой Радио Свобода.

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Журналисты отмечают, что фото было сделано во вторую половину дня в воскресенье, 25 августа.

На нем видно, как пламя охватило четвертый резервуар с левой стороны ряда. По одной из версий, распространенной в российских телеграмм-каналах, в этой части нефтебазы может храниться взрывоопасный керосин.

Тем временем дым от пожара поднялся более чем на 60 километров в небо, но власти Ростовской области уверяют, что угрозы для здоровья людей и ухудшения качества воздуха не зафиксированы.

Спутниковое фото: Радио Свобода

18 августа об удачном поражении комбината "Кавказ" в Ростовской области близ Пролетарска сообщал Генеральный штаб: отмечалось, что поражение произошло силами и средствами Главного управления разведки во взаимодействии с ВСУ и другими частями Сил обороны.

Впоследствии собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что ГУР поразило нефтебазу дронами украинского производства, подробные результаты поражения объекта уточнялись.

в военной разведке сообщил, что ГУР поразило нефтебазу дронами украинского производства, подробные результаты поражения объекта уточнялись. 19 августа российская военная пропаганда написала, что на пораженной украинскими военными нефтебазе в Пролетарске произошел повторный взрыв, заявлялось о 18 раненых. А уже 23 августа МЧС России заявило, что пламя перекинулось на жилые постройки.

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