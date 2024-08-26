Дев'ята доба горіння нафтобази у Пролетарську: виник новий осередок займання – фото

Фото: Радіо Свобода

На нафтобазі у Пролетарську Ростовської області, яка палає дев'яту добу, виник новий осередок займання: вогонь перекинувся на цистерни в західній частині бази. Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований російською службою Радіо Свобода.

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Журналісти зазначають, що фото було зроблено у другій половині дня у неділю, 25 серпня.

На ньому видно, як полум'я охопило четвертий резервуар з лівого боку ряду. За однією з версій, поширеною в російських телеграм-каналах, у цій частині нафтобази може зберігатися вибухонебезпечний гас.

Тим часом дим від пожежі піднявся на понад 60 кілометрів у небо, але влада Ростовської області запевняє, що загрози для здоров'я людей і погіршення якості повітря не зафіксовано.

Супутникове фото: Радіо Свобода

18 серпня про вдале ураження комбінату "Кавказ" у Ростовській області поблизу Пролетарська повідомляв Генеральний штаб: зазначалося, що ураження відбулося силами й засобами Головного управління розвідки у взаємодії із ЗСУ та іншими частинами Сил оборони.

Згодом співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що ГУР уразило нафтобазу дронами українського виробництва, детальні результати щодо ураження об'єкта уточнювалися.

у воєнній розвідці повідомив, що ГУР уразило нафтобазу дронами українського виробництва, детальні результати щодо ураження об'єкта уточнювалися. 19 серпня російська воєнна пропаганда написала, що на ураженій українськими військовими нафтобазі у Пролетарську стався повторний вибух, було оголошено про 18 поранених. А вже 23 серпня МНС Росії заявило, що полум'я перекинулося на житлові споруди.

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